Calciomercato Modena, pronto un altro colpo dopo Falcinelli: obiettivo Diaw

Ottenuta la promozione in Serie B, il Modena si fionda sul mercato per assicurarsi una rosa competitiva in vista per la prossima e intensa stagione. Come riporta Il Resto del Carlino, dopo l'arrivo nel reparto offensivo di Diego Falcinelli, la compagine emiliana prepara un altro colpo: si tratta di Davide Diaw.