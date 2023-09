Calciomercato Lecco, idea Crisetig per il centrocampo: affare in chiusura

Prosegue il lavoro del Lecco sul mercato, dopo la proroga concessa fino all'8 settembre. Oltre all'esterno mancino Roko Jureskin del Pisa, il club bluceleste ha messo nel proprio mirino anche un centrocampista. Si tratta di Lorenzo Crisetig, classe 1993, appena liberatosi dalla Reggina non ammessa in B. Il calciatore rappresenterebbe il profilo ideale per rivestire il ruolo di play nella formazione di Foschi.