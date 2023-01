Calciomercato Genoa: ufficiale il ritorno di Salcedo dall’Inter

Eddie Salcedo torna a riabbracciare il Genoa. Come si apprende attraverso una nota diffusa dal club rossoblù, diramata attraverso i propri canali di riferimento, il Grifone ha depositato il contratto dell'attaccante classe 2001, che torna dall' Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.

"Eddie Salcedo è un giocatore del Genoa. L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari".