Calciomercato Genoa, ufficiale Coda: “Carico, voglio dimostrare ancora mio valore”

Colpo in entrata per l’attacco del Genoa, che si assicura le prestazioni dell'esperto attaccante Massimo Coda. Dopo una stagione passata con il Lecce, con il quale ha ottenuto la promozione in Serie A, il calciatore inizierà una nuova avventura in Liguria. Ad annunciare l'approdo del nuovo acquisto rossoblù - arrivato a titolo definitivo - è il Grifone tramite una nota diffusa attraverso i propri canali di riferimento.