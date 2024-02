Calciomercato Cremonese, ufficiali Marrone: arriva dal Lecco

La Cremonese è scatenata sul calciomercato. La società vuole puntare seriamente alla promozione in Serie A rafforzandosi concretamente. Ufficiale l'arrivo del difensore dal Lecco Marrone . Ecco l'annuncio del club:

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla società Lecco Calcio le prestazioni sportive del calciatore Luca Marrone . Il difensore, nato a Torino 33 anni fa, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, club che l’ha lanciato in Serie A nella stagione 2009/10. Con i bianconeri ha giocato 23 partite contribuendo alla conquista di 3 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.

Nel suo palmares sono presenti anche una Coppa del Belgio vinta con il Zulte Waregem e l’argento con l’Italia Under 21 agli Europei del 2013. Nel corso della sua lunga carriera ha totalizzato 74 partite in Serie A e 131 in Serie B indossando anche le maglie di Siena, Crotone, Sassuolo, Hellas Verona, Bari e Monza.