Calciomercato Cosenza, è fatta per Ettore Gliozzi: l’attaccante piaceva anche al Palermo

Gliozzi-Monza, è addio.

Nuova avventura per l’attaccante classe ’95 del Monza, Ettore Gliozzi. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo – arrivando persino ad esordire in Serie A a 18 anni contro il Torino, approderà al Cosenza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Gliozzi, che nell’ultima stagione ha segnato 3 gol in 25 partite con la maglia del Monza, ha attirato l’attenzione di svariati club di Serie B e C. Finito persino nella lista del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini in qualità di papabile candidato a completare il reparto offensivo del Palermo, Gliozzi, si appresta dunque ad iniziare una nuova avventura lontano dal club rosanero. A comunicare il trasferimento del giocatore in rossoblù è la stessa società calabrese, tramite una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Gliozzi, proveniente dalla Società Associazione Calcio Monza. L’attaccante, nato a Siderno (RC) il 23 settembre 1995, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. E’ cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, squadra con la quale ha esordito in massima serie nella stagione 2013/2014. Dopo una parentesi nel Forlì da gennaio a luglio 2015, si trasferisce nel Südtirol e qui vive due annate molto prolifiche dal punto di vista realizzativo, andando a bersaglio 24 volte. Milita nelle file del Cesena da luglio 2017 a gennaio 2018 prima di passare al Padova fino alla conclusione del campionato. Ben 17 i centri messi a segno con la maglia del Siena nel 2018/2019. Nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione del Monza in cadetteria. E’ ora pronto ad unirsi al branco per l’avvio del campionato di Serie BKT ’20/’21″.