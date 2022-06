Calciomercato Cagliari, obiettivo Lapadula: rimane l’ostacolo ingaggio. Le ultime

Tra i nomi più caldi per il mercato di Serie B c'è sicuramente quello di Gianluca Lapadula , attaccante italo-peruviano del Benevento autore di 13 gol in 24 presenze quest'anno. Su di lui Parma e Cagliari , ma i rossoblu sembrano al momento nettamente favoriti.

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, il club isolano ha impostato per questa stagione un tetto massimo agli ingaggi per i calciatori, ma per Lapadula il ds Capozucca potrebbe fare un'eccezione. Seguiranno aggiornamenti...