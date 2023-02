Cagliari-Benevento, Stellone: “Dopo l’espulsione pensavo di vincere. Gol Lapadula…”

Esordio amaro per l'ex tecnico del Palermo, sconfitto in quel di Cagliari

Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Roberto Stellone sulla panchina del Benevento. I giallorossi sono usciti sconfitti in casa del Cagliari per 1-0 con la firma decisiva dell'ex di giornata Gianluca Lapadula, arrivato poco dopo l'espulsione di Altare per i sardi. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoB.com del tecnico ex Palermo: