Bucchi: “Mai contatti con il Palermo, ma mi piacerebbe“

⚽️ Mediagol 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 17:55)

Cristian Bucchi, ex allenatore di Sassuolo e Ascoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it in occasione della Palermo Football Conference. Durante l’intervista, Bucchi ha parlato dei recenti interessamenti ricevuti e delle trattative che non sono andate a buon fine.

GLI ULTIMI INTERESSAMENTI PER BUCCHI

“A parte quest’estate - ha dichiarato Bucchi - c’è stata qualche chiacchiera in questo periodo, purtroppo per altri e per fortuna per noi che siamo a casa arriveranno dei cambi, quindi è inevitabile che i club facciano qualche considerazione”. Come evidenzia Mediagol, Bucchi ha lasciato intendere che presto potrebbero arrivare nuove opportunità.

TRATTATIVA CONCRETA IN ESTATE

“C’era quasi stato un accordo con un club di Serie B - ha svelato Bucchi - di cui non faccio il nome per correttezza, ma era una trattativa davvero avanti. Poi sono cambiate le situazioni ed è cambiato il direttore sportivo, e l’evolversi della situazione non ha portato l’esito a termine”. L’allenatore ha sottolineato come le dinamiche interne dei club possano cambiare rapidamente, compromettendo anche le trattative più avanzate.

NESSUN CONTATTO CON IL PALERMO, MA…

“No, non ho mai avuto contatti con il Palermo - ha ammesso Bucchi - anche se mi farebbe molto piacere, è un ambiente e una tifoseria che tutti vorrebbero vivere, specialmente da quando è nelle mani del City Group””. Le parole di Bucchi lasciano intravedere il suo desiderio di entrare in contatto con il club rosanero, come ripreso da Mediagol.

IL FUTURO DI BUCCHI

“I cambiamenti sono inevitabili - ha concluso Bucchi - e con essi arriveranno anche nuove possibilità”.