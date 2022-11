Brivio: “In Serie B devi correre, il campionato si deciderà da gennaio”

Le dichiarazioni rilasciate da Davide Brivio, ex difensore di Atalanta e Verona

"Il Napoli è compatto. Gioca bene. Ho sempre apprezzato Spalletti e sta facendo ancora una volta bene". Lo ha detto Davide Brivio, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex difensore di Atalanta e Verona, fra le altre: dalle prestazioni offerte fin qui da Napoli e Verona in A, al campionato di Serie B, con il Frosinone attualmente in vetta alla classifica. Ma non solo...

"Il Napoli merita lo scudetto. Il Napoli è solido, unito. Da fuori fa un’ottima impressione. Sono tifoso del Milan, vorrei una lotta Scudetto fino alla fine con il Napoli. La delusione in A? Sicuramente il Verona. Vedendo cosa aveva fatto in questi anni con Juric e Tudor non pensavo che incorresse in questa situazione. Sogliano? Mi ha portato al Verona. Ha le carte in regola per sistemare la situazione", le sue parole.

SERIE B -"Brilla il Frosinone? Anche l’anno scorso ha fatto molto bene. Si sta confermando. Angelozzi è molto bravo, sceglie gli uomini giusti tra vecchi e più giovani che corrono. Anche se ci sono piazze più importanti come Genoa e Cagliari. La B si deciderà da gennaio in poi. È una fase di rodaggio. In campionato devi correre e stare sempre sul pezzo".

NUOVA AVVENTURA - "La mia nuova avventura da tecnico al Lecco in Primavera? Il calcio non mi ha permesso di andare avanti, potevo continuare uno-due anni in categorie inferiori. Sono contento del percorso in Primavera a Lecco, stiamo facendo anche molto bene. Mi piace lavorare con i giovani. I ragazzi mi seguono, mi piace. Il mio modello da allenatore? Mi piace molto Ancelotti, vorrei incontrarlo per capire come riesce a gestire tutti i calciatori in rosa. Il mio punto di partenza deve essere questo. Mi potrebbe piacere Gasperini, così come Guardiola e De Zerbi. Ma di allenatori così ce ne sono pochi. E ognuno è fatto alla sua maniera", ha concluso Brivio.