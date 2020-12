Brescia, Lopez a rischio: derby con la Cremonese l’ago della bilancia? La situazione

Traballa la panchina di Diego Lopez.

Nuovo possibile ribaltone in casa Brescia, con i vertici del club pronti ad un nuovo cambio in panchina. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il futuro del tecnico delle Rondinelle, Diego Lopez, sarebbe infatti già appeso a un filo.

Dopo essere tornato sulla panchina del club lombardo, che aveva guidato dal febbraio all’agosto scorso, a ottobre per sostituire Delneri, la sua posizione sarebbe tornata in bilico a causa degli ultimi deludenti risultati maturati dalla squadra: reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. In virtù della complicata situazione vissuta nelle ultime settimane. il derby contro la Cremonese potrebbe assumere un’importanza particolare: facile aspettarsi che, in caso di un nuovo passo falso del Brescia, la società possa optare per l’esonero dell’uruguaiano dato in clima già pesante creatosi dopo le ultime sconfitte.