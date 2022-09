Brescia-Benevento 1-0, Bianchi fa volare le “rondinelle” in cima alla classifica di B

Vittoria importante per la compagine lombarda, al momento in testa alla classifica

Si apre la sesta giornata di Serie B 2022-2023 con la sfida tra Brescia e Benevento, due formazioni ambiziose in questo campionato cadetto. La formazione di Clotet è passata in vantaggio nei minuti di recupero grazie alla firma di Bianchi. Vittoria importantissima per la classifica delle "rondinelle" che balzano in cima a quota quindici punti, staccando momenteamente di tre punti la Reggina al secondo posto.