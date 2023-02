Bisoli: “Palermo? Messo in difficoltà, ma ai playoff sarà avversario ostico”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del SudTirol Pierpaolo Bisoli

Termina con un pareggio la sfida tra SudTirol e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Druso", valida per la ventiseiesima giornata di Serie B. A decidere le reti di Cissè nel primo tempo e Soleri, nel secondo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico biancorosso, Pierpaolo Bisoli, intervenuto in conferenza stampa.

"Oggi abbiamo fatto probabilmente il più bel primo tempo della stagione, abbiamo messo sotto il Palermo. Poi all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un blackout e abbiamo subito il gol. E' mancato l'ultimo colpo ed un pizzico di malizia. Ma è stata una bellissima partita, da vedere anche come spot per la Serie B. Ormai mancano pochi punti per la salvezza e festeggeremo. Ai ragazzi ho detto che sono stati bravi, hanno fatto una bella prestazione. Meritano di essere elogiati. Sugli spalti c'era una bellissima atmosfera, anche con quelli del Palermo.

Anche una Cenerentola può competere con gruppi importanti. I giocatori hanno ricreato un entusiasmo magico. Potevamo fare una partita totalmente nostra, peccato. Mercoledì ci aspetta un'altra battaglia. Palermo? Se si gioca ai loro ritmi fanno una grande partita, noi alzando il ritmo li abbiamo messi in difficoltà. Quando cali, però, colpiscono. Arrivavamo sempre con un tempo in ritardo come nel calcio d'angolo. Speravo di far più possesso palla. Il Palermo se entra nei playoff sarà una squadra tosta da incontrare".