Beppe Iachini: “Serie B da decifrare, ci sono sette-otto favorite”

"Abbiamo acciuffato il risultato all’ultimo respiro, però a mio avviso la squadra avrebbe meritato di pareggiare anche prima. La Croazia nei novanta minuti non ha certo fatto una grande partita". Così Beppe Iachini, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal tecnico fra le altre ex Bari e Palermo: dalla sfida tra Croazia e Italia, andata in scena lunedì sera in Germania, al prossimo campionato di Serie B. Ma non solo...