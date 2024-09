Beppe Iachini: “Palermo favorito, ma non sarà un percorso semplice”

Beppe Iachini, ex tecnico di Palermo e Bari, analizza il campionato di Serie B e il cammino di alcune squadre di vertice. Tra queste proprio il Palermo con il suo progetto ambizioso per tornare in Serie A.

Mediagol ⚽️ 27 settembre - 14:24

Beppe Iachini, ex allenatore del Palermo, ha condiviso la sua opinione sul campionato di Serie B e sulle squadre più accreditate per il successo in una lunga intervista a "B-Talk - Il Salotto Cadetto" su Pianeta Serie B. Tra queste, ha dedicato ampio spazio proprio al Palermo, una squadra che conosce bene e che, secondo lui, ha le carte in regola per essere una delle protagoniste di questa stagione.

PALERMO FAVORITO, MA ATTENZIONE ALLE ASPETTATIVE - Parlando della squadra rosanero, Iachini ha sottolineato come il Palermo abbia fatto grandi investimenti per tornare subito in Serie A, ma ha anche ricordato che non sarà un percorso facile: "Il Palermo ha un programma ambizioso di voler tornare subito in A e sicuramente ha i favori del pronostico. Ha anche Dionisi come nuovo allenatore e in questo senso serviranno i riscontri. In B su tutti i campi aspetteranno il Palermo e visto che hai un passato glorioso per tutti sarà la partita dell’anno coi rosanero", ha dichiarato Iachini. Il tecnico ha anche sottolineato come le aspettative alte possano portare una pressione significativa, ma ha confermato la fiducia nel progetto rosanero.

LA SERIE B È UN CAMPIONATO IMPREVEDIBILE - Passando a un’analisi più generale del campionato, Iachini ha parlato della difficoltà della Serie B, una competizione storicamente complicata e piena di sorprese: "La Serie B è sempre complicata, con alcune sorprese che verranno fuori come ogni anno", ha detto. Secondo lui, squadre come Palermo, Sassuolo, Sampdoria, Frosinone e Pisa saranno tra quelle che potranno lottare per i vertici. Tuttavia, fare pronostici è sempre difficile in un campionato così equilibrato.

IL RUOLO DI DIONISI E L’IMPORTANZA DELLE PARTENZE - Iachini ha poi espresso il suo punto di vista riguardo all’importanza di un buon inizio di stagione: "Partire bene in Serie B vuol dire acquisire fiducia e certezze, dare entusiasmo all’ambiente. Il Palermo ha investito molto e Dionisi dovrà dimostrare sul campo, ma il progetto è solido", ha concluso Iachini, ricordando come anche altre squadre come il Pisa e il Catanzaro, nonostante i cambiamenti tecnici, potrebbero riservare sorprese.