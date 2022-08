Benevento, Vigorito dopo il ko: “Fischi meritati, amarezza dei tifosi comprensibile”

"Mi dispiace per la cornice di pubblico che finalmente è tornata al Vigorito. Mi dispiace per quei tifosi che, a parte me, hanno lasciato le famiglie in vacanza per sostenere i propri calciatori. Non ricordavo una serata così bella da qualche anno come sostegno. Poi siamo andati calando per vari motivi come la pandemia o la crisi di povertà che sta venendo fuori. La società si è impegnata per questo. La proroga degli abbonamenti è per consentire a chi non era in città di poter sottoscrivere la tessera. In passato ho fatto troppe questioni che nel calcio non c'entrano molto. Anche in questa proroga ho dimostrato quanto ci tenga a questa città: vedere lo stadio pieno, la curva così unita e compatta mi ha spinto per venire in televisione a ringraziarli. Hanno avuto la pazienza di sostenerli fino alla fine, poi i fischi alla fine è giusto che ci siano quando la squadra li merita. Per questo dispiacere posso continuare a dire alla tifoseria che la società c'è e che non lascerà nulla d'intentato per permettere a questa squadra di fare un campionato competitivo. Non c'è nessuna arrendevolezza. Probabilmente paghiamo lo scotto di una squadra rivoluzionata, con degli inserimenti che devono ancora amalgamarsi. Un po' di pazienza, non troppa, ci vuole sempre. Tornare a casa amareggiati è comprensibile. Non vorrei perdere la prima parte dello spettacolo che ci ha visto tutti insieme fare lo spettacolo. Quando i fischi sono fatti nei modi giusti, il primo a fischiare sarebbe Vigorito".