Benevento, verso il Palermo: i sanniti in cerca di preziosi punti salvezza

Il Benevento scalda i motori in vista del prossimo impegno in campionato in programma sabato prossimo. Ad attendere le "Streghe" al "Renzo Barbera" ci sarà il Palermo di Eugenio Corini, reduce dal ko rimediato fuori casa contro il Pisa. Un'occasione importante per i sanniti, chiamati a recuperare al Perugia quattro punti in cinque partite , lasciandosi alle spalle le dirette concorrenti Spal e Brescia. Dopo avere sprecato l'occasione di tornare al successo nel doppio turno casalingo contro Reggina e Spal, il Benevento è attualmente ultimo in classifica con un punto conquistato nelle ultime due gare.

In palio, come sottolineato da "Il Mattino" restano 15 punti e al Benevento servono quattro vittorie per assicurarsi quantomeno l'accesso ai playout. Tre successi, ricorda il quotidiano, potrebbero infatti non bastare in virtù del fatto che qualora il distacco tra la quartultima e la quintultima fosse superiore ai 4 punti, i playout non si disputerebbero. La sedicesima in classifica, in questo modo, sarebbe automaticamente salva.