Benevento, tegola per Cannavaro: si ferma La Gumina, salta l’Ascoli

Dopo la sosta legata alla Nations League, per i club del torneo cadetto è tempo di tornare in campo per la settima giornata di Serie B. Tra le sfide in programma per il prossimo turno di campionato, anche quella tra Benevento ed Ascoli, che vedrà il tecnico Fabio Cannavaro esordire sulla panchina giallorossa. Proprio a pochi giorni dal primo impegno ufficiale dell'ex Campione del Mondo, il Benevento si trova costretto a fare i conti con una indisponibilità: quella di Antonino La Gumina che, secondo "Ottopagine.it", avrebbe rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale. L'ex Palermo, attualmente di proprietà della Sampdoria, salterà dunque i prossimi impegni dei giallorossi.