Benevento, tegola per Cannavaro: due mesi di stop per Letizia

Cattive notizie per Fabio Cannavaro, costretto a fare a meno di Gaetano Letizia in vista degli ultimi impegni prima della sosta. Il calciatore, in occasione della gara contro il Parma, ha rimediato uno stiramento del collaterale. A riportare la notizia ottopagine.it, secondo cui, non ci sarebbe alcuna lesione ma il terzino dovrà restare fermo due mesi saltando dunque 6 gare.