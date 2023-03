Benevento, Stellone: “Pisa forte, ma abbiamo carte in regola per superare difficoltà”

“La situazione è difficile, lo sappiamo, possiamo e abbiamo le carte in regola per tirarci fuori e dobbiamo cercare di osare qualcosa in più davanti. Il Pisa sembra che in casa abbia qualche problema, ma in trasferta hanno fatto punti importanti e sono una squadra forte. Rispettiamo i nerazzurri, ma dobbiamo pensare a noi per tirarci fuori da questa pozza di fango. Vedrò la partita dalla tribuna, mi scoccia questa cosa perché già si soffre in panchina e ti sfoghi parlando, non farlo è ancora più pesante. Non avverto nessun segnale negativo da parte dei calciatori, tutti ci tengono a fare bene. Non mi soddisfa aver conquistato sei punti in sei gare, a me piace vincere, ma è vero che quando non ci riesci devi provare a non perdere. L’impegno non basta, serve qualcosa di più e se abbiamo 29 punti vuol dire che lo meritiamo".