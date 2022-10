Benevento: positività al Covid-19 per due calciatori della prima squadra

Piove sul bagnato in casa Benevento. Per il ritiro in Abruzzo deciso dalla società in vista del prossimo impegno in campionato, sono partiti solo 21 calciatori. Due calciatori, infatti, sono risultati positivi al coronavirus. A questo punto salgono a undici gli indisponibili in casa giallorossa in vista della sfida di sabato contro il Pisa. Esito negativo per tutti gli altri componenti della squadra che sono regolarmente partiti per il ritiro. Possibili novità, tuttavia, potrebbero arrivare prossimamente. La squadra, infatti, nelle prossime ore verrà sottoposta a nuovi cicli di tamponi che potrebbero fare crescere la lista di giocatori positivi.