Benevento-Pisa, le probabili formazioni: Lapadula sfida Lucca per la Serie A

Benevento e Pisa si affrontano nella semifinale di andata dei playoff di Serie B, match in programma oggi 17 maggio alle 20:30. Le probabili formazioni

⚽️

Prima semifinale dei playoff di Serie B, al "Ciro Vigorito" in campo Benevento e Pisa oggi 17 maggio alle 20:30. I padroni di casa sono approdati tra le migliori quattro dopo la vittoria maturata ad Ascoli grazie alla rete di Lapadula, i toscani non hanno ancora disputato gare dopo la fine della "regular season" in virtù del terzo posto ottenuto in campionato.

Benevento protagonista di un finale di stagione negativo, i campani sono passati dall'essere una delle favorite alla promozione diretta a giocarsi un posto tra le migliori otto. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato che non hanno permesso ai giallorossi di ottenere una posizione migliore in classifica, girone di ritorno disputato sottotono con diversi punti lasciati per strada. Pochi dubbi di formazione per il tecnico ex Juve Stabia, unici assenti tra i convocati Farias e Sau. Dovrebbe essere confermato l'undici titolare che ha superato l'Ascoli. Davanti a Paleari, tra i migliori del match giocato contro i bianconeri, quartetto difensivo formato da Letizia, Barba, Glik e Masciangelo. Non si toccano Acampora e Ionita in mediana, con loro pronto Calò. In avanti il super tridente con Lapadula supportato da Tello e Improta, scalpita Insigne per un posto da titolare.

Anche per il Pisa finale di stagione deludente. I nerazzurri hanno concluso il girone d'andata al primo posto dopo una sorprendente striscia di vittorie consecutive, nella seconda parte di campionato però diversi risultati negativi hanno fatto scivolare la compagine di D'Angelo alle spalle di Lecce e Cremonese. Solo due punti hanno separato i toscani dalla promozione diretta, in particolare pesa lo scontro diretto perso contro il Lecce nelle terzultima gara di campionato. Agli ordini del tecnico nerazzurro mancherà solamente l'infortunato Antonio Caracciolo, per il resto tutti a disposizione. Al posto del 31enne difensore centrale ci sarà Hermannsson nella corsia di sinistra nel 4-2-3-1. Non si tocca bomber Puscas in avanti che farà coppia con l'ex Palermo Lucca, dietro Sibilli pronto a innescare le due punte.

La semifinale si disputerà in turni di andata e ritorno, il secondo appuntamento è in programma all'Arena Garibaldi il 21 maggio. E' bene ricordare che il Pisa avrà il vantaggio non solo del match di ritorno in casa, ma in virtù della miglior posizione di classifica, alla squadra di D'Angelo potrebbero bastare due pareggi per approdare in finale.

Di seguito le probabili formazioni del match:

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo; Calò, Acampora, Ionita; Improta, Lapadula, Tello. All: F.Caserta

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca. All: L.D'Angelo