Benevento-Pisa, gol e spettacolo al “Vigorito”: tonfo nerazzurro, 5-1 il finale

Larga vittoria del Benevento in casa contro il Pisa, pokerissimo dei giallorossi nel match valido per la 32a giornata di Serie B

Sanniti subito in vantaggio con Ionita , cross pregevole di Insigne e respinta corta della difesa sulla quale si avventa l'ex Cagliari . Due minuti più tardi il Pisa sfiora il pareggio ma il traversone di Mastinu si infrange sulla traversa, con Paleari battuto. L'estremo difensore del Benevento poi protagonista sulla girata di Leverbe , gran parata ad evitare il vantaggio degli ospiti. Alla mezz'ora arriva però il raddoppio dei giallorossi, Acampora mette il cross in area trovando la deviazione sfortunata di Caracciolo , che insacca nella propria porta.

Nei primi minuti della ripresa il Benevento cala il tris, ancora cross perfetto di Insigne stavolta per testa di Improta, che si inserisce bene sul secondo palo e fa 3-0. Mezz'ora e i giallorossi affondano ancora, il nuovo entrato Forte si iscrive al tabellino dei marcatori, tiro di Improta deviato dal centravanti e Nicolas beffato. Girandola di cambi negli ultimi quindici minuti, al 85esimo gol della bandiera per il Pisa con l'ex PalermoPuscas, assist di Masucci. Lo spettacolo però non è finito, poco prima del novantesimo c'è il tempo per la manita del Benevento, a segno Tello.