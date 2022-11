Benevento, Pastina: “Glik è un esempio da seguire. Mister Cannavaro ci dà serenità”

"Sabato siamo passati in svantaggio dopo pochi minuti, ma siamo riusciti a ribaltarla con forza. E' stata una vittoria di grande importanza che cercavamo da tanto tempo. Cannavaro? Il mister ci sta dando tanta serenità da quando è arrivato. Ci ha fatto capire determinate cose. Personalmente lo ringrazio, mi sta dando una grande mano ma soprattutto fiducia. Siamo una grande squadra, in rosa ci sono calciatori importanti che ci permettono di fare la differenza. Schiattarella è un leader, mentre per me che sono un difensore sicuramente Glik è un esempio da seguire. Rilevante anche la presenza di Paolo Cannavaro: il mister ci segue molto in fase difensiva, lo ascolto nei minimi particolari. Siamo sereni e tranquilli, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Lavoriamo sodo tutti i giorni per andare in alto. Continuiamo ad allenarci nel migliore dei modi, ci mancano delle vittorie per permetterci di risalire e di spostarci nella parte sinistra della classifica. Adesso la sosta ci permetterà di recuperare gli infortunati: abbiamo bisogno di tutti loro perché sono calciatori che fanno la differenza".