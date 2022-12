Benevento-Palermo, Cannavaro: “La Gumina si ricordi per chi gioca. Corini un esperto”

Fabio Cannavaro , tecnico del Benevento , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo , analizzando la formazione di Eugenio Corini e soffermandosi anche sull'ex della partita: Antonino La Gumina. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore delle "streghe":

"Il Palermo è una squadra che gioca ed è allenata da un allenatore di esperienza. Hanno anche loro problemi con i risultati, ho visto una squadra viva. Non a caso non hanno cambiato allenatore perché sanno che stanno facendo un buon lavoro. Hanno delle idee importanti, dobbiamo essere bravi a evidenziare i loro limiti. Per La Gumina è una partita speciale, ma deve ricordarsi che gioca nel Benevento e che dovrà dare tutto. Dopo i novanta minuti potranno esserci baci e abbracci".