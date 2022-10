Benevento, Manfredini: “C’è grande voglia di emergere. Paleari? Tra i più forti in B”

Il Benevento scalda i motori in vista della gara di domenica contro il SudTirol. A prendere la parola in vista del match valido per l'ottava giornata di Serie B è Niccolò Manfredini , intervenuto ai microfoni di OttoGol.it.

"In un campionato si vivono delle fasi particolari. C'è stato il cambio in panchina, non è mai facile mettere in pratica delle idee nuove in così poco tempo. Questo è un aspetto che abbiamo pagato soprattutto nel primo tempo contro l'Ascoli. Tra di noi c'è grande voglia di emergere e, soprattutto, di uscire quanto prima da questa situazione. Paleari? È uno degli elementi più forti della categoria. Lo vivo tutti i giorni, si vede che ha una marcia in più".