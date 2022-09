Benevento, La Gumina festeggia il primo gol: “Vittoria meritata, siamo affiatati”

Serata da dimenticare per il Venezia, sconfitto in casa dal Benevento nel match valido per la quarta giornata di Serie B. A decidere le reti di La Gumina e Koutsoupia, che permettono alle "Streghe" di conquistare il secondo successo di fila. Un successo, quello del "Penzo", commentato proprio dall'autore della prima rete giallorossa, intervenuto nel post gara.