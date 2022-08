Benevento-Frosinone, Grosso: “Avremmo meritato pari. Nostra prestazione coraggiosa”

Le parole del tecnico del Frosinone a margine del ko contro il Benevento

Il Benevento ferma il Frosinone, dopo due vittorie consecutive, nel match valido per la terza giornata di Serie B andato in scena ieri sera al "Ciro Vigorito". A margine del ko esterno contro i giallorossi, il tecnico Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa analizzando la prova offerta dai suoi.

"Innanzitutto c'era davanti un avversario di grande valore. Abbiamo fatto molto bene, creando opportunità da gol. Avremmo meritato di andare in vantaggio e non ci siamo riusciti, alla prima leggerezza abbiamo pagato dazio. Siamo stati bravi a riprenderla, poi per un dettaglio ci siamo ritrovati sotto ma abbiamo reagito. Credo che avremmo meritato il pareggio, per tanti motivi: per le occasioni create e per qualche episodio che sicuramente poteva essere più favorevole. Rigore su Garritano? Lo abbiamo visto noi, l'hanno visto anche gli avversari. In più di un episodio non siamo stati premiati. Ne parlo sempre con grande fatica, cerco di non parlarne neanche oggi".

Sulla prestazione: "La prestazione c'è stata, è stata di coraggio e davanti ad avversari di questo calibro, qualcosa concedi. Siamo stati penalizzati. Usciamo da questo campo con zero punti, non lo meritavamo. Ci impegniamo per fare di più".

Sul mercato: "Sono contento di quello che abbiamo fatto. Abbiamo qualcuno di più esperto che aiuta tanti giovani di prospettiva. Abbiamo tante rose pronte che cercano di salire, dopo aver investito tanto. Cercheremo di farci trovare pronti, partita dopo partita. Sono convinto che abbiamo qualità per fare un buon campionato".

Sul prossimo match contro il Como: "Una partita come le altre, molto difficile, per cui dovremo essere al top della nostra condizione tecnica, fisica e mentale, per cercare di portare a casa l'intera posta, come vogliamo fare sempre".

Sugli obiettivi: "Il presidente ha fatto una conferenza a inizio campionato, dicendo che questa squadra ha cercato di cambiare tanto, dopo aver perso molti giocatori dalla passata stagione. Dobbiamo provare a restare in questa categoria, provando a salire di posizione ogni volta, perché comunque in ogni partita noi vogliamo scendere in campo per cercare di vincere. Per quanto riguarda il Benevento, ha giocatori forti, quindi credo che l'obiettivo sia abbastanza chiaro".