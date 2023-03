Benevento-Como, Stellone: “Sono arrabbiato, Tello espulso una svista. Punto meritato”

"Sono arrabbiato perché vengono compromesse partite fondamentali. Ci stiamo giocando la vita, da quando sono arrivato ci sono stati degli episodi discutibili. La prima ammonizione di Tello non c'è, la seconda è stata una svista discutibile. La stessa cosa è successa ad Ascoli con Improta. Invece di vedere se Stellone esce dall'area tecnica, VAR e quarto uomo potrebbero dare una mano all'arbitro. Nel primo tempo siamo stati bravi, senza rischiare. Nella ripresa avevo intenzione di fare dei cambi più offensivi, ma con l'espulsione ho preferito giocare 5-3-1. Il Como non ha fatto nulla, tranne che qualche cross. Faccio i complimenti ai ragazzi, punto meritato e mi dispiace per aver giocato una partita del genere in dieci per quarantacinque minuti. Questo compromette anche la prossima partita, speriamo di recuperare qualche calciatore. In gare del genere rischi anche di prendere imbarcate, l'abbiamo interpretata bene come spirito e atteggiamento. Per come si è messa, questo è un punto che va bene. Recuperiamo energie e pensiamo al Pisa".