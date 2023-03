Benevento-Como, La Gumina: “Spero di segnare gol dell’ex. Prima o poi mi sbloccherò”

L'ex attaccante del Palermo sembra far fatica a trovare la via del gol in Serie B

“Ovviamente è difficile quando non segni, però l’importante è correre e dare una mano alla squadra, prima o poi riuscirò a segnare e sbloccarmi. Contro la Ternana, una squadra forte sulle palle inattive, tosta e compatta, abbiamo dimostrato di essere squadra riuscendo a ribaltare il risultato, sono orgoglioso dei miei compagni. Contro il Como sarà un’altra partita tosta, ma da ex spero di segnare. La classifica si può anche guardare, ma bisogna pensare una gara alla volta, a come fare punti anche contro squadre chiuse che ripartono in contropiede. Dobbiamo stare attenti su tutto“.