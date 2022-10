Benevento, al via il ritiro: squadra in Abruzzo per uscire dalla crisi

Inizia oggi il ritiro in Abruzzo del Benevento per provare ad uscire dalla crisi

Momento complicato per il Benevento, reduce dalla pesante sconfitta di Como - la seconda consecutiva dopo quella contro la Ternana - e le dimissioni di Fabio Cannavaro respinte dal Presidente Vigorito. La squadra, per provare a superare la crisi, andrà in ritiro in Abruzzo già a partire da oggi. Il quartier generale dei giallorossi è l'Hotel Hermitage, con gli allenamenti che si terranno invece presso il Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, nel pescarese. A farlo sapere è la stessa società tramite una nota ufficiale. Il Benevento preparerà dunque in Abruzzo la delicata sfida di sabato contro il Pisa, in programma alle ore 14:00 allo stadio ‘Ciro Vigorito’.