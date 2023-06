Bari, De Laurentiis e Polito restano, il tecnico Mignani no. Maita e il Palermo…

Il punto della situazione in casa Bari sia sul piano dirigenziale sia in termini di calciomercato.

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha scritto e pubblicato una lunga lettera sul proprio account Instagram, indirizzata ai tifosi biancorossi ( clicca qui per leggerla). Parole che lasciano presagire un futuro ancora al comando del club pugliese, per riprovare la scalata verso la Serie A fallita per pochi centimetri nella stagione appena conclusasi. Oltre al presidente, continuerà il proprio percorso con il Bari anche il direttore sportivo Ciro Polito.

Come riporta Repubblica, ci sono alcuni giocatori che sarebbero finiti nel mirino di alcune concorrenti in Serie B. Tra questi c'è Mattia Maita. Già nel mese di gennaio vi era stato un contatto tra il Palermo e l'entourage del centrocampista siciliano. Il contratto che lo lega al club pugliese, in scadenza nel 2024, con ogni probabilità non verrà rinnovato.