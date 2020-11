Barberis: “A Crotone chiuso un ciclo, Monza un top club. Svelo nostri obiettivi, daremo il 100%”

“Sapevamo che il campionato si sarebbe giocato con molto equilibrio, non ci sono squadre in fuga e neanche per le zone basse si possono vedere formazioni spacciate, serviranno una decina di giornate prima di tracciare bilanci. Noi siamo partiti con il freno a mano tirato, ma adesso abbiamo preso il ritmo giusto”.

Sono le parole del centrocampista del Monza Andrea Barberis che, intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb”, si è soffermato sugli obiettivi della sua squadra, tracciando un primo bilancio dell’avvio di stagione dei brianzoli.

“E’ chiaro che qui ci sono ambizioni e obiettivi importanti, e noi stiamo dando il massimo perché abbiamo molti stimoli per dare sempre oltre il 100%. Vincere però non è mai facile”.

Inevitabile, infine, la parentesi relativa al suo divorzio dal Crotone: “A Crotone avevo terminato un ciclo. Dalla B siamo passati alla A, dove abbiamo giocato due anni, poi dopo la retrocessione mi ero ripromesso di portarlo nella massima serie: così è stato, e il percorso si è chiuso. Il Monza poi è un club ambizioso, con una società al top”.