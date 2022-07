Baldini: “Possiamo giocarcela anche in Serie B. Al City Group ho detto…”

"City Group? Loro mi conoscevano, sapevano chi ero. Le informazioni ci mettono dalla mia parte una certa follia, che per me è razionalità. Io con l’Empoli ho vinto dalla B alla A è in quel campionato c’erano squadre blasonate come Genova, Sampdoria e Napoli. La storia è importante per il passato, nel presente bisogna avere giocatori che abbiano voglia di arrivare. Io al City Group ho spiegato perché ho questa fiducia in questo gruppo. Se mi metto a parlare del possesso palla di Guardiola sarei presuntuoso, invece a loro ho parlato del filosofo Cartesio per dire che la realtà esiste per quello che vedo. Il Palermo ai playoff ha vinto sei partite su otto, prima di arrivare lì sono state fatte sei trasferte tra cui Monopoli e Bari. Siamo la squadra che ha fatto più gol tra A, B e C. Quindi andiamo ai numeri, io mi baso sulla realtà. Io so che la realtà è questa e parto da questi numeri. Possiamo giocarcela anche in Serie B, è normale che più giocatori bravi abbiamo più abbiamo possibilità. Dobbiamo partire dai giocatori che abbiamo per cercare di prenderne ancora più bravi. Il mio obiettivo è giocarmi il campionato per arrivare in Serie A. Sarebbe più facile dire di voler fare un campionato tranquillo, ma non mi sento ancora uno che deve andare a giocare a bocce per passare la giornata. Finché il mio spirito è questo, ci metto la faccia pur sapendo che se va male verrò contestato. Tutto questo fa parte del gioco, la fede mi aiuta a credere che i miracoli non sono un caso e possono esistere. Noi abbiamo vinto i playoff perché abbiamo tirato fuori il meglio da ogni giocatore. Quando il City Group mi ha sentito ragionare in questo modo, hanno capito la mia razionalità”.