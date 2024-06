Baldini: “Carrarese pensi subito alla Serie A, può fare grande campionato”

Sulle difficoltà di una neopromossa in B: "Per niente. La difficoltà non dipende mai da quello che pensano gli altri, ma solo da quello che pensi te. La Carrarese deve andare in Serie B e pensare di provare ad andare in Serie A. Così farà sicuramente un grande campionato. Se invece avrà paura di dire che vogliono la promozione e che sarebbe bene pensare di salvarsi avrà delle difficoltà. So che tra B e C non c'è differenza, sta solo nella testa, e mi auguro che il presidente pensi alla Serie A. Spero che riesca a trasmettere all'allenatore, e poi l'allenatore alla squadra, che nello sport non bisogna avere paura di dire quello che si vuole ottenere. Serve il coraggio e l'entusiasmo per lottare e provare a ottenere un risultato al quale nessuno crede".