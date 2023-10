Balata: “Progetti di formazione contro le scommesse. I club facciano la loro parte”

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha trattato il tema prioritario in sede Federcalcio negli ultimi giorni, ovvero il caso scommesse. Condividendo il pensiero del ministro per lo Sport, Andra Abodi, queste le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport:

“È fondamentale che le istituzioni del calcio facciano la loro parte e siano responsabili di progetti di formazione contro le scommesse illecite per i tesserati dei loro club. La Lega B, con l’Integrity tour che ho fortemente voluto, vede dal 2018 i club coinvolti in questo tipo di formazione insieme all’Aic e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che attraverso il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il proprio dirigente Stefano Delfini, ha anche illustrato il progetto al recente Meeting Interpol Match – Fixing Task Force di Buenos Aires, definendolo una best practice per la prevenzione e il contrasto all’infiltrazione della criminalità e agli episodi di frode sportiva”.