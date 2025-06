Amarcord Palermo: 3 anni fa la promozione in Serie B

Oggi, 12 giugno, ricorre il terzo anniversario della sfida tra Palermo e Padova, valevole per la finale dei playoff di Serie C, andata in scena al Renzo Barbera. Una sfida che i sostenitori rosanero difficilmente dimenticheranno, poiché segnò il ritorno nella serie cadetta dopo tre anni trascorsi tra Serie D e Serie C, non senza difficoltà.