Alessandria, Palazzi si presenta: “A Palermo in difesa per emergenza. Ho un obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate da Andrea Palazzi, nuovo centrocampista dell'Alessandria, reduce dall'esperienza al Palermo

Lo scorso 31 agosto l'ufficialità: Andrea Palazzi è un nuovo giocatore dell' Alessandria . Il centrocampista classe 1996 è approdato alla corte di Moreno Longo a titolo definitivo dal Monza dopo l'esperienza al Palermo . "Sono un centrocampista che fa entrambe le fasi di gioco e posso giocare in tutti e tre i ruoli a centrocampo, in questo caso due. L’anno scorso a Palermo ho fatto anche il difensore, ma solo per motivi di emergenza", ha spiegato Palazzi, presentato alla stampa.

LONGO -"Sono felice di rivedere il mister (Longo ha già allenato Palazzo alla Pro Vercelli nella stagione 2016/2017), come anche lui mi ha detto di esserlo. A Vercelli mi ha aiutato tanto facendomi crescere come calciatore e forgiando il mio carattere. In questa nuova esperienza porto voglia di fare bene. Sono un paio d’anni che non gioco in Serie B e anche se la mia esperienza in questa categoria non è tantissima, la voglio mantenere", sono state le sue parole.