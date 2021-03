Vieri elogia Lippi: “Venti anni fa faceva quello che oggi fanno Guardiola e Klopp”

Parola a Bobo Vieri.

Torna a parlare e lo fa su Twich nel corso della diretta sulla sua “BoboTv”, Christian Vieri. Sono diversi i temi trattati dall’ex bomber dell’Inter, soffermatosi sulla sua crescita professionale, ma soprattutto sull’importanza di un grande personaggio del mondo del calcio: Marcello Lippi, suo mentore e suo ex tecnico, ritenuto dall’ex attaccante molto importante non solo sul campo ma anche fuori.

“Lippi è stato il tecnico che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente. Per me è stato quello che mi ha cambiato la visione del tutto, che mi ha portato ad un altro livello. Lui aveva quell’idea di gioco di squadra. Quello che fanno oggi Klopp e Guardiola, Lippi lo faceva vent’anni fa. Concetti come andare a far la partita, aggredire e farlo da squadra: non esiste Vieri, non esiste Del Piero, non esisteva Zidane. Esisteva solo la squadra. Ci ho anche discusso, quello sì, ma noi siamo diretti, ci dicevamo la cosa e poi finiva lì. Non aveva paura di rischiare, fare l’uno contro uno dietro, ci volevano allenatori del livello di Sacchi”.