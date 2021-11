Vezzali: “Lega Serie A faccia riflessioni su DAZN. Capienza stadi? Serve cautela”

La sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, fa il punto sull'aumento della capienza degli stadi e sulle recenti polemiche che hanno coinvolto DAZN

Così la sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali , a margine di un evento Miur in cui ha affrontato svariati temi caldi inerenti alla Serie A, soffermandosi inoltre sulle recenti polemiche che hanno visto coinvolta la piattaforma " DAZN ": detentrice dei diritti tv di A per i prossimi tre anni.

Valentina Vezzali si è poi soffermato sul delicato tema inerente all'aumento della capienza degli stadi: "Per quanto riguarda la capienza degli impianti, in un momento in cui la curva dei contagi sta salendo e nell’ottica della possibilità di avviarsi verso una terza dose, ritengo fondamentale la cautela. Io ritengo fondamentale non dare il messaggio che va tutto bene e va aperto tutto, dobbiamo dare un messaggio che ancora il nostro comportamento incide sulla salute degli altri e quindi non credo che questo sia il momento giusto per parlare di aumento delle capienze".