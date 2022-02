Verona-Venezia 3-1, Simeone show: Zanetti da retrocessione, Tudor sorriso da Europa

La tripletta di Simeone rilancia il Verona di Tudor in zona Europa, mentre il Venezia naviga adesso in acque poco tranquille

Il Verona batte 3-1 il Venezia, conquistando tre punti importanti per il sogno Europa. È tornato Giovanni Simeone, che dopo un digiuno di ben otto partite ritrova la gioia del gol, con una spettacolare tripletta che affonda gli uomini di Paolo Zanetti. I lagunari sono adesso al terzultimo posto della classifica, con Cagliari e Spezia che cercano di staccare proprio gli arancioneroverdi nella lotta per non retrocedere in Serie B.