Verona-Udinese 1-2, Bijol la ribalta nel finale: apre Doig risponde Beto, Cioffi ko

L'Udinese espugna il Bentegodi nel posticipo dell'8a giornata di Serie A

⚽️

Ancora una serata amara per il Verona e per mister Cioffi. Al Bentegodi passa l'Udinese nel recupero, non basta il vantaggio dei padroni di casa firmato da Doig.

Udinese subito pericoloso con la conclusione potente di Makengo, poco alta sopra la traversa di Montipò. Tre minuti più tardi il portiere di casa respinge al meglio il tiro insidioso di Perez, solo calcio d'angolo. Al 23' però il Verona passa con la voleè di Doig che raccoglie un campanile in area di rigore e calcia al volo, nulla da fare per Silvestri. L'Udinese prova a reagire con la conclusione di Pereyra, ancora una volta Montipò si fa trovare pronto e devia a lato. Nel finale un'occasione per parte, prima la bordata di Veloso centra in pieno l'arbitro Minelli, poi Walace impegna ancora l'estremo difensore gialloblu.

Al quarto d'ora della ripresa sale in cattedra nuovamente Lorenzo Montipò, abile ad opporsi alla conclusione di Deulofeu dopo un'azione personale. Poco più tardi ancora Udinese pericoloso con Lovric, il suo tiro esce di poco a lato. Prove generali di gol per l'Udinese, prima con il nuovo entrato Beto e poi con Arslan, ma ancora il portiere ex Benevento si oppone. Al minuto però l'attaccante portoghese trova il pari, grande triangolazione con Deulofeu. Quando ormai la gara sembra diretta verso il pari, al terzo dei sei minuti di recupero i bianconeri trovano il vantaggio con la rete del difensore Bijol.