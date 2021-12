Verona, tegola Dawidowicz: l’ex Palermo operato per rottura crociato anteriore

Pavel Dawidowicz, in occasione della sfida contro il Venezia, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Tegola per l'Hellas Verona, che perde per diverso tempo il difensore Pawel Dawidowicz. Il giocatore è stato sottoposto nei giorni scorsi ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.