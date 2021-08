Venezia-Fiordilino, per l’ex Palermo rinnovo fino al 2025: domani la firma

Nella giornata di domani il centrocampista Luca Fiordilino firmerà il nuovo contratto che lo legherà ai lagunari fino al 30 giugno 2025

Il Venezia e Luca Fiordilino, avanti ancora insieme. Dopo avere agguantato la promozione in Serie A ai playoff - al termine di una stagione brillante - il Venezia è deciso a blindare uno dei principali protagonisti dell'impresa firmata dalla banda Zanetti: il centrocampista ex Palermo, Luca Fiordilino. Nella giornata di domani, il calciatore rinnoverà il suo contratto con il Venezia. Per lui, come riportato da "Tuttomercatoweb", prolungamento fino al 2025.