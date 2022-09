Venezia-Benevento, Javorcic: “Ko che brucia, noi non brillanti come avrei voluto”

“Dispiace per questa sconfitta, non siamo stati brillanti come avrei voluto. Abbiamo tanti giocatori non in conduzione in questo momento, altri che non ci sono, altri ancora che sono appena arrivati e non hanno ancora dato il meglio di sé. Abbiamo costruito diverse opportunità prima di subire gol, ma dopo lo 0-1 ci siamo disuniti e abbiamo perso le distanze fra i reparti".