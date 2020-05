AIAC, Ulivieri: “Felice per la ripresa dei campionati, c’è voglia di ripartire”

La Serie A è pronta a tornare in campo.

20 giugno: è questa la data in cui il massimo campionato potrà riprendere. Il via libera, dopo lunghe settimane di attesa, è stato dato a margine a margine dell’incontro – in videoconferenza – svoltosi questo pomeriggio tra i vertici del calcio italiano e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La soddisfazioni delle parti, dopo le parole del numero uno della FIGC Gabriele Gravina e quelle di Vincenzo Spadafora, è ribadita anche dal presidente dell’assoallenatori Renzo Ulivieri.

“Abbiamo accolto molto bene questa notizia, siamo tutti contenti perché c’era la volontà e la voglia di ripartire. Sappiamo che è qualcosa di anomalo, che i tempi sono ravvicinati e che cambia la preparazione, ma sono esperienze nuove dovute a quello che è successo. Bisogna aspettare e vedere come andrà sapendo che siamo in un’emergenza”.