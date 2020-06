UEFA, Ceferin: “Stop definitivo Ligue 1 scelta prematura. Tifosi in Champions ed Europa? Rispondo così”

“Tifosi? Se dovessi rispondere oggi, non penso che sarebbe possibile avere spettatori alle ‘Final Eight’ di Champions ed Europa League, ma le cose cambiano rapidamente: un mese fa non potevo dire se avremmo ripreso a giocare e ora lo faremo”.

Sono le parole del numero uno della UEFA Aleksander Ceferin, durante la conferenza stampa tenutasi a margine del Comitato esecutivo che ha definito il calendario per la ripartenza a seguito dello stop dei campionati causato dall’emergenza Coronavirus. Diversi i temi analizzati dal presidente della UEFA che, intervenuto ai microfoni della stampa presente, si è sbilanciato sulla possibilità di di far accedere gli spettatori allo stadio alle “Final Eight” di Champions League ed Europa League.

“Non abbiamo deciso ancora se ci saranno o no spettatori, valuteremo la situazione all’inizio di luglio e vedremo. Sarebbe sbagliato per noi deciderlo in anticipo in base alla situazione in questo momento. Ovunque il calcio riparta e ovunque i campionati finiscano senza rischio per nessuno, io sarò felice. Sono felice che la Serie A riparta, sono felice che porti gioia alle persone e non vedo l’ora di vedere altre partite del campionato italiano”.

Inevitabile la parentesi relativa alla crisi scaturita a causa dell’emergenza coronavirus: “Sono convinto che usciremo dalla crisi più forti e con legami più stretti che mai. Infine un sentito messaggio di apprezzamento e gratitudine alle centinaia di migliaia di eroi che hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante la pandemia di COVID-19. La loro dedizione e il loro coraggio hanno permesso alla società e al calcio di tornare così velocemente. Senza i loro sforzi e sacrifici, niente di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Chiosa finale sullo stop definitivo della Ligue 1: “Per prima cosa la decisione di fermarsi è arrivata dall’interno. La mia opinione è che la decisione sia stata leggermente affrettata. Non so se PSG e Lione saranno avvantaggiati o meno in Champions League, è difficile da dire».