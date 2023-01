Udinese, Silvestri: “Juric? Quando si arrabbia a volte può esagerare. A Verona…”

Due stagioni trascorse insieme all' Hellas Verona per Marco Silvestri , portiere classe 1991 attualmente in forza all' Udinese , e Ivan Juric . Il tecnico croato è particolarmente noto ai più, non solo per la fase difensiva che caratterizza le sue squadre, ma anche per gli sfoghi che non ha mai nascosto con dirigenti, calciatori e colleghi. Il portiere bianconero, intervenuto alle colonne di Tuttosport, ricorda il rapporto con l'attuale allenatore del Torino. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Juric non è cattivo, assolutamente! È uno che non te le manda a dire sicuramente e che, quando si arrabbia, diciamo che a volte può esagerare. Però anche l'intelligenza nel capirlo e nel non provare assolutamente rancore se lui ti dice una cosa e tu gli rispondi per le rime. Per come conosco io il mister, se lui dice qualcosa sulla società è per il semplice fatto che la società gli ha promesso qualcosa e poi non ha mantenuto la promessa. A Verona, per esempio, Juric non ha mai più di tanto messo in mezzo la società perché probabilmente là non gli avevano fatto certe promesse"