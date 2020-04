Udinese, Okaka: “La speranza è quella di tornare a giocare. Europeo? E’ un mio sogno, fatto meglio di molti altri attaccanti”

Parola a Stefano Okaka.

Il sogno dell’Europeo, il presente all’Udinese e la possibile ripresa dei campionati. Ha le idee chiare il centravanti bianconero, Stefano Okaka, espressosi su diversi temi caldi durante un’intervista concessa ai microfoni di “Tuttomercatoweb” in cui il classe ’89 ha inoltre affrontato lo spinoso tema relativa alla possibile ripresa dei campionati nel momento in cui la pandemia da Covid-19 sarà rientrata.

“La speranza è quella di tornare a giocare. Ma è una speranza, è chiaro che si potrà tornare a giocare solo quando sarà sicuro. A porte chiuse sarebbe la stessa cosa? No, certo che non lo è. Giochiamo per i tifosi, entri all’Olimpico, vedi le sciarpe giallorosse, i cori dei tifosi e l’atmosfera ti dà quell’adrenalina che fa la differenza, soprattutto per calciatori molto competitivi come me. Per non parlare di San Siro, ma anche degli altri stadi. Però, se si potrà giocare solo a porte chiuse meglio questo che nulla. In questo momento l’unica cosa possibile è limitare i danni”.

Stefano Okaka ha poi ripercorso alcune tappe della sua carriera:“Alla Sampdoria secondo me ho fatto bene e non a caso in quel periodo ero anche nel giro della Nazionale. Ma ho fatto cose buone all’Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka. Sono arrivato all’Udinese in una fase di rilancio e qui il meglio deve ancora venire. Io penso che in campo ogni giocatore metta molto di sé stesso: sono contento si veda questo perché io sono così. Sono un calciatore che parla poco, a cui non piacciono i social, e che fa parlare il campo. Il mio modo di giocare è il mio modo di vivere. È utopia pensare che io possa rientrare nella lista dei 23 per Euro 2021? E perché dovrebbe? Da quando sono arrivato a Udine lo scorso gennaio, ho realizzato undici gol e tre assist, ho fatto meglio di molti giocatori di cui spesso si parla in chiave Nazionale. Certo che l’Europeo è un mio pensiero”.