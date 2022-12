Udinese, Marino: “Entusiasmo segreto del calcio, sognate in campo. Pafundi…”

"Ragazzi così piccoli ma con gli occhi così grandi per sognare. L’entusiasmo, il cullare i sogni sono i segreti del calcio. Se non c’è un sogno non c’è poi la realizzazione ed il suo percorso. Come dico sempre, rispettate i genitori, studiate e poi, quando arrivate in campo, sognate. Pafundi sognava ed oggi è in Nazionale. Il sogno diventa realtà. Auguri a tutti voi ragazzi ed alle famiglie che custodiscono i loro sogno".